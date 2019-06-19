Лобода отметила начало отпуска танцами на пляже

Светлана Лобода привыкла работать не покладая рук. В прошлом году во время репетиции нового шоу певице даже стало плохо. После госпитализации и экстренной операции она обещала, что станет больше думать о себе. Однако с начала года у артистки не было времени на отдых. Она то гастролировала, то снималась в проекте «Голос. Дети», то снимала новые клипы. Не стоит забывать и о том, что младшей дочери Лободы едва исполнился год.

Однако с наступлением лета Лобода все-таки выкроила время на отпуск. Она пока скрывает место, где проводит теплые дни, но поклонники считают, что это Майами. Именно в США в прошлом году певица уехала незадолго до родов.

Певица поделилась видео с побережья. Девушка пообедала фруктами, а затем отправилась загорать. Позже в соцсети Светлана разместила снимки, на которых запечатлена в черном бикини и накидке песочного цвета с поясом. Образ звезда дополнила очками и шляпой.

На пляже артистка устроила зажигательные танцы. «Светик ловит ритм», — подписала она кадр. Лободу поддержала Светлана Бондарчук. «Светики всегда ловят ритм», — заявила она. «Хороша», — добавила певица Глюкоза.

Поклонники не стали скрывать, что завидуют Лободе. Многие в очередной раз восхитились ее фигурой. Мама двоих детей доказала, что находится в прекрасной форме.