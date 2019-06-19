Нюша сделала комплимент соблазнительной фигуре Седоковой

Анна Седокова является мамой троих детей. Сына Гектора она родила два года назад. Именно после последней беременности певица не смогла похудеть. Девушка перепробовала разные способы борьбы с лишним весом, но предательские несколько килограммов никуда не уходят. Весной артистка даже пообещала перестать есть на ночь, чтобы стать стройнее. Однако она не стесняется своего тела и признается, что у нее есть целлюлит.

Несколько дней назад Анна отправилась в отпуск. Для отдыха она выбрала излюбленный греческий курорт звезд — Миконос. На острове распорядок дня у певицы свободный. Она то нежится в бассейне, то балует себя игристыми напитками. Утром 19 июня девушка первым делом порадовала поклонников новым снимком. В кадре артистка позирует в ванной комнате в белье. Наряд подчеркнул упругий пресс Седоковой.

«Что бы такого плохого сегодня сделать…» — загадочно подписала она кадр.

Одной из первых на снимок отреагировала ее коллега Нюша. Семь месяцев назад она стала мамой, но в отличие от Анны быстро пришла в форму. На днях Нюша раскрыла секрет преображения: специальное питание и спорт. Но похоже, что певице очень нравится фигура Анны. «Красотка», — восхитилась она ее снимком.