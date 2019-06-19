ЗВЕЗДЫ

Нюша сделала комплимент соблазнительной фигуре Седоковой

Певица и многодетная мама отдыхает на Миконосе в Греции.

Нюша сделала комплимент соблазнительной фигуре Седоковой
Анна Седокова. фото: eastnews.ru

Анна Седокова является мамой троих детей. Сына Гектора она родила два года назад. Именно после последней беременности певица не смогла похудеть. Девушка перепробовала разные способы борьбы с лишним весом, но предательские несколько килограммов никуда не уходят. Весной артистка даже пообещала перестать есть на ночь, чтобы стать стройнее. Однако она не стесняется своего тела и признается, что у нее есть целлюлит.

Несколько дней назад Анна отправилась в отпуск. Для отдыха она выбрала излюбленный греческий курорт звезд — Миконос. На острове распорядок дня у певицы свободный. Она то нежится в бассейне, то балует себя игристыми напитками. Утром 19 июня девушка первым делом порадовала поклонников новым снимком. В кадре артистка позирует в ванной комнате в белье. Наряд подчеркнул упругий пресс Седоковой.

«Что бы такого плохого сегодня сделать…» — загадочно подписала она кадр.

Одной из первых на снимок отреагировала ее коллега Нюша. Семь месяцев назад она стала мамой, но в отличие от Анны быстро пришла в форму. На днях Нюша раскрыла секрет преображения: специальное питание и спорт. Но похоже, что певице очень нравится фигура Анны. «Красотка», — восхитилась она ее снимком.

фото: instagram.com/annasedokova/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Седоковапевица НюшаФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нюша сделала комплимент соблазнительной фигуре Седоковой
Интересно?
Поделись с друзьями: