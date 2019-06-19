Худоба Алены Шишковой беспокоит ее поклонников

Алена Шишкова — не только модель и бывшая пассия Тимати, но и настоящая звезда в Instagram. За жизнью успешной девушки из Тюмени следят 6,5 миллионов человек.

Однако в этот раз 26-летняя Шишкова дала поклонникам повод для беспокойства. Алена не скрывает, что она большая поклонница спорта и здорового образа жизни. Но многие подписчики бывшей девушки Тимати в Instagram считают, что она слишком далеко зашла в стремлении похудеть.

«Время тренить», — подписала Шишкова снимок, сделанный в раздевалке спортзала. На фото модель позирует в коротком платье. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что у девушки начинается анорексия и ее нужно срочно спасать.

«И как ещё волосы не выпали от такой худобы», «Мама дорогая, жаль, болезнь эта страшная, а у тебя ведь дочка растет…», «Куда там тренить, иди ешь давай», «Это начало анорексии ! Жаль девочку!», «Тростинка. Алёна, Вам срочно нужно поправиться», «Это жесть, ты совсем худенькая», — отметили подписчики в комментариях.

Отметим, что Алену Шишкову не первый раз критикуют в Сети за излишнюю худобу. Однако, судя по всему, реакция подписчиков модель не интересует.