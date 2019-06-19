ЗВЕЗДЫ

Худоба Алены Шишковой беспокоит ее поклонников

Некоторые считают, что девушке срочно нужно поправиться.

Худоба Алены Шишковой беспокоит ее поклонников
Алена Шишкова сильно похудела / Global Look Press

Алена Шишкова — не только модель и бывшая пассия Тимати, но и настоящая звезда в Instagram. За жизнью успешной девушки из Тюмени следят 6,5 миллионов человек.

Однако в этот раз 26-летняя Шишкова дала поклонникам повод для беспокойства. Алена не скрывает, что она большая поклонница спорта и здорового образа жизни. Но многие подписчики бывшей девушки Тимати в Instagram считают, что она слишком далеко зашла в стремлении похудеть.

«Время тренить», — подписала Шишкова снимок, сделанный в раздевалке спортзала. На фото модель позирует в коротком платье. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что у девушки начинается анорексия и ее нужно срочно спасать.

Комментарии
www.instagram.com/missalena.92/

«И как ещё волосы не выпали от такой худобы», «Мама дорогая, жаль, болезнь эта страшная, а у тебя ведь дочка растет…», «Куда там тренить, иди ешь давай», «Это начало анорексии ! Жаль девочку!», «Тростинка. Алёна, Вам срочно нужно поправиться», «Это жесть, ты совсем худенькая», — отметили подписчики в комментариях.

Отметим, что Алену Шишкову не первый раз критикуют в Сети за излишнюю худобу. Однако, судя по всему, реакция подписчиков модель не интересует.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ШишковаАлена Шишкова фотоанорексияболезненная худобахудоба

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Худоба Алены Шишковой беспокоит ее поклонников
Интересно?
Поделись с друзьями: