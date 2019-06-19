Цымбалюк-Романовская не хочет замуж за Шаляпина

При этом пианистка планирует ребенка от возлюбленного. Но не в ближайшем будущем.

Виталина Цымбалюк-Романовская почти год счастлива в отношениях с Прохором Шаляпиным. Звездную пару часто спрашивают, когда состоится их свадьба и появится ребенок. Именно эти вопросы фанаты попросили задать ведущую Youtube-шоу «ПРЕЛЬские тезисы».

Пианистка ответила честно, что о свадьбе с Шаляпиным даже не думает. Она хочет заниматься своими проектами. Певец также намерен строить карьеру и не считает интересным поставить штамп в паспорте.

«Мы пока не собираемся расписываться. Нам это не интересно. Смысла в этом не видим», — рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Для пианистки это является подтверждением того, что их отношения не являются пиаром. Цымбалюк-Романовская заметила, что если бы они хотели привлечь к себе внимание прессы, то первым делом пошли бы в ЗАГС, а потом – развелись.

При этом звездная пара давно задумывается о ребенке. Цымбалюк-Романовская хотела бы забеременеть от Прохора Шаляпина. При этом пианистка не хочет торопить события. Она пообещала, что не будет пиариться на собственной беременности. Пара объявит об этом тогда, когда они будут точно в этом уверены.