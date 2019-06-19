Орбакайте поделилась шикарным видом из своей квартиры в Майами

Певица с семьей наслаждается жизнью на побережье во Флориде

Кристина Орбакайте вместе с семьей отправилась в Майами. Там певица несколько лет назад купила квартиру. Здесь же родилась ее дочь Клавдия. можно сказать, что штат Флорида давно стал родным для российской артистки.

Теперь же, выкроив несколько свободных дней, семья в полном составе отправилась на отдых. Кристина поделилась с подписчиками видео из окна своей отпускной квартиры. Стоит признать, что зрелище завораживает.

Жилье находится на верхних этажах дома, а балкон выходит на побережье Атлантического океана. На этот раз насладиться видами вышла Клавдия, она тоже попала в сторис певицы.

Девочка держится за ограждение и смотрит вниз. Помимо водной глади открывается вид на город: ближайшие районы и зеленые парки, а внизу для жильцов имеется собственный бассейн.

Многие российские звезды являются владельцами недвижимости на престижном курорте. Местными жителями можно назвать Леонида Агутина и Игоря Николаева, Филиппа Киркорова и Наташу Королеву. Последняя совсем недавно побывала в США, пишет сайт argumenti.ru.