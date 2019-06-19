Надежда Михалкова не смогла спрятать бокал вина на фото в купальнике

Надежда Михалкова отправилась отдохнуть с детьми на курорте в Испании. В Instagram звезда поделилась с подписчиками фотографией из отпуска. Как можно увидеть, на актрисе скромный купальник и соломенная шляпка, а в руках она держит предмет, скрытый стикером в виде чашки кофе.

«Честно признаюсь – отдыхать я не умею. Ну это же видно по фотографии», – подписала кадр Надежда.

Но внимательные поклонники все же разглядели, что под стикером на фото – бокал вина и сигарета.

«Видно, что вам хорошо и вы на расслабончике! А что еще то?», «Техника «один бокал кофе» освоена прекрасно!», «Фигня. Лишь бы продолжала нас, грешных, радовать своим творчеством», – поддержали Михалкову комментаторы блога.

Напомним, накануне Надежда побывала на «Кинотавре», где лицом к лицу столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой возлюбленной Надеждой Оболенцевой. Пара позировала фоторепортерам, когда рядом появились Михалкова и ее сестра, сообщал портал teleprogramma.pro.

Надежда и Резо расстались два года назад, экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения ради сына и дочери. По мнению публики, именно Оболенцева стала причиной этого развода. Свою личную жизнь Михалкова тщательно скрывает. Известно лишь, что все свое время она посвящает работе и детям.