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Анфису Чехову удивляют мужчины, ищущие «послушных» женщин

Телеведущая заметила, что женщина не собака, поэтому её не стоит дрессировать.

Анфису Чехову удивляют мужчины, ищущие «послушных» женщин
Анфиса Чехова. Фото: globallookpress

Анфиса Чехова нередко размышляет об отношениях в Instagram. На этот раз телеведущая призналась, что иногда сталкивается с мужчинами, которую ищут послушную и преданную жену. В такие моменты звезда советует завести им собаку.

Чехова подчеркнула, что девушки — не животные, поэтому требовать от них подчинения бессмысленно. Дрессировать лучше собак, которые обладают нужными качествами с рождения.

Телеведущая уверена – женщины устроены сложнее, чем мужчины. Анфиса Чехова отметила парадоксальность женской природы.

«Иногда ей надо дать ощущение, что ты сам поддаешься дрессировке, для того, чтобы она тебе подчинилась», — написала Анфиса Чехова.

Звезда часто раздаёт советы о личной жизни, однако сама недолго была счастлива в браке. После измен актёра Гурама Баблишвили телеведущая рассталась с мужем. Анфиса Чехова смогла пережить болезненный разрыв. Сейчас она сосредоточилась на воспитании сына Соломона и карьере.

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Тэги:

InstagramАнфиса Чеховаличная жизнь. отношения

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Анфису Чехову удивляют мужчины, ищущие «послушных» женщин
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