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Дибров объяснил, что нельзя говорить мужчинам во время ссоры

Телеведущий назвал правила, о которых важно помнить во время конфликта со второй половинкой.

Дибров объяснил, что нельзя говорить мужчинам во время ссоры
Полина и Дмитрий Дибровы женаты 10 лет. Фото: globallookpress.com

В этом году Дмитрий Дибров и его супруга Полина отмечают десятилетие брака. В интервью порталу teleprogramma.pro знаменитый телеведущий откровенно рассказал о семейной жизни. В частности, о конфликтах, которые происходят у него с женой.

Небольшие ссоры артист считает неизбежной частью совместного существования любой пары. Они могут даже принести пользу, разрядив обстановку в семье, если соблюдать несколько несложных правил.

Так, в споре никогда не стоит забывать о достоинствах второй половинки и ставить их под сомнение. Не стоит также переходить от обсуждения проблемы к обвинениям в сторону собеседника.

«В случае с женщиной, упаси господь, трогать ее вкус. А мужчине нельзя говорить по крайней мере две вещи. Первое, что он плохой водитель. И второе, что он никудышный любовник», – рассуждает Дибров.

Ведущий добавил, что скандалов с женой у него почти не случается благодаря разнице в возрасте. По его словам, ссориться у пары просто нет причин. Эти слова подтвердила сама Полина.

Многодетная мама рассказала, что муж умеет промолчать, когда нужно, или, напротив, подобрать подходящие слова. И даже в безвыходных, на первый взгляд, ситуациях супругам отлично помогает чувство юмора.

Супруги Дибровы с первенцем Сашей, февраль 2010 года. Фото: личный архив
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Дибров объяснил, что нельзя говорить мужчинам во время ссоры
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