ЗВЕЗДЫ

Дмитрий Дибров назвал главный признак молодости

Как считает телеведущий, у мужчины должно как можно дольше сохраняться желание завести ребенка.

Дмитрий Дибров назвал главный признак молодости
Дмитрий Дибров - многодетный папа. Фото: globallookpress.com

Браку Дмитрия и Полины Дибровых в этом году исполняется десять лет, а самому ведущему осенью предстоит отметить 60-летие. Артист выглядит значительно моложе своих лет, но считает, что для современных мужчин долго не сдаваться возрасту – вполне обычное дело.

В интервью порталу teleprogramma.pro артист откровенно рассказал, что он считает главным признаком молодости. По его словам, современная медицина дает людям множество возможностей. В частности, давно появились перинатальные центы куда зачастую достаточно просто прийти, чтобы врачи помогли завести ребенка.

«Способность к деторождению  – первый признак молодости! Мол, он еще может и, главное, хочет!» – говорит Дибров.

Ведущий подчеркнул, что как раз с желанием у многих представителей сильной половины человечества к 60 годам начинаются проблемы, но только не у него.

«У меня, как видите, все только начинается», – признался артист.

Напомним, от предыдущих браков у Дмитрия Диброва есть сын Денис и дочь Лада. А нынешняя супруга родила ему троих сыновей, младшему из которых Илье в мае исполнилось четыре года. Всего телеведущий был женат четыре раза.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ДибровДмитрий и Полина ДибровыПолина Диброва

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дмитрий Дибров назвал главный признак молодости
Интересно?
Поделись с друзьями: