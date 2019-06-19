Дмитрий Дибров назвал главный признак молодости

Как считает телеведущий, у мужчины должно как можно дольше сохраняться желание завести ребенка.

Браку Дмитрия и Полины Дибровых в этом году исполняется десять лет, а самому ведущему осенью предстоит отметить 60-летие. Артист выглядит значительно моложе своих лет, но считает, что для современных мужчин долго не сдаваться возрасту – вполне обычное дело.

В интервью порталу teleprogramma.pro артист откровенно рассказал, что он считает главным признаком молодости. По его словам, современная медицина дает людям множество возможностей. В частности, давно появились перинатальные центы куда зачастую достаточно просто прийти, чтобы врачи помогли завести ребенка.

«Способность к деторождению – первый признак молодости! Мол, он еще может и, главное, хочет!» – говорит Дибров.

Ведущий подчеркнул, что как раз с желанием у многих представителей сильной половины человечества к 60 годам начинаются проблемы, но только не у него.

«У меня, как видите, все только начинается», – признался артист.

Напомним, от предыдущих браков у Дмитрия Диброва есть сын Денис и дочь Лада. А нынешняя супруга родила ему троих сыновей, младшему из которых Илье в мае исполнилось четыре года. Всего телеведущий был женат четыре раза.