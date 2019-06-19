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Летний стиль: Нюша выбрала горчичную куртку и белые брюки

Исполнительница поделилась с подписчиками свежим фото и завела речь про индивидуальность.

Летний стиль: Нюша выбрала горчичную куртку и белые брюки
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

28-летняя Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым воспитывает семимесячную дочь. В одном из недавних интервью исполнительница подметила, что декретный отпуск — это не для нее. Артистка не может себе представить, при каких обстоятельствах она смогла бы сидеть дома, отказавшись при этом от любимого дела — сцены и пения. Как и актриса Елизавета Боярская, которая, к слову, родила от Максима Матвеева второго сына — исполнительница поспешила вернуться к привычному графику. Несмотря на то, что певица сама кормила малышку грудью, она активно участвовала в фотосъемках и давала интервью различным изданиям.

Несколькими часами ранее Нюша поделилась в Instagram фото, на котором она предстала в горчичной куртке, белых брюках и футболке. Вместе с новым  снимком исполнительница поделилась с подписчиками и размышлениями на тему индивидуальности.

«Мы много говорим об индивидуальности… О том, что каждый человек должен быть верен себе и своему стилю. А что значит для тебя «быть собой”?! Для меня — это оставаться верной себе и своему делу, своей музыке, даже если меняешь стиль каждый день!» – отметила певица.

По словам артистки, после родов ей пришлось заняться своей фигурой, чтобы сбросить набранные за время беременности килограммы. При этом певица просила поклонников не торопить ее с записью новых композиций и объявления концертных туров, напомнив, что теперь она принадлежит не только себе. С материнством у Нюши появились родительские обязанности, о которых она не может забыть.

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звездный стильмода и стильНюша

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Летний стиль: Нюша выбрала горчичную куртку и белые брюки
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