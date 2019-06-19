Мария Шукшина отдыхает с детьми в Испании

На личной страничке в Instagram 52-летняя Мария Шукшина опубликовала свежий снимок. Судя по геолокации, вместе с близнецами Фомой и Фокой дочка покойного режиссера и актера Василия Шукшина отдыхает в Испании. В июле младшим детям телеведущей исполнится 14 лет. Ни для кого не секрет, что Мария Васильевна не любит распространяться о своей жизни. Ранее наследница Лидии Федосеевой-Шукшиной выступала против ряда тв-программ, муссирующих в эфире личную жизнь легендарных деятелей искусства и кино. С критикой Марии Шукшиной была согласна и дочь Спартака Мишулина — Карина.

Напомним, что у актрисы также есть двое старших детей: 30-летняя Анна Трегубенко и 21-летний Макар Касаткин. Бывшая избранница юноши — Фрея Зильбер настаивала на том, что она родила от внука Лидии Федосеевой-Шукшиной сына. После того, как отцовство Макара было доказано, Мария Васильевна предложила Фрейе отдать им мальчика на воспитание. Однако сама девушка заявила, что ей вполне хватит тех алиментов, которые она будет получить от отца ребенка. Отдавать малыша семье Шукшиных Зильбер не захотела, настояв на том, что сама воспитает сына.