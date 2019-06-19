Регина Тодоренко считает себя «мамой из джунглей»

Жена Влада Топалова не без иронии призналась, что может сварить борщ из топора и построить шалаш.

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе воспитывают шестимесячного сына Михаила (домашние называют малыша Майклом. — Прим. ред.). Первенец пары появился на свет еще в декабре. На протяжении всей беременности возлюбленная музыканта вела активный образ жизни, несмотря на токсикоз, отечность ног и другие недомогания, на которые жаловалась Регина уже после того, как стала мамой. В своем микроблоге она делилась тем, как протекала ее первая беременность. Сетуя, что с рождением сына ей стало труднее заниматься съемками собственной программы.

По словам телеведущей, она считает себя «мамой из джунглей», которая и борщ из топора сварит и сможет шалаш построить. Также Регина подметила, что старается не «запичкивать» малыша различными гаджетами. Говоря об устройстве своего быта, супруга Влада Топалова подчеркнула, что по возможности использует только самые необходимые приборы, которые помогают ей сэкономить время. Тодоренко также отметила, что вместо того, чтобы проводить время у плиты, она лучше посвятит больше времени сыну.

Именно поэтому Регина обзавелась пароваркой-блендером, с помощью которой новоиспеченная мамочка готовит для семьи полезные блюда на пару, измельчает и даже подогревает пищу.