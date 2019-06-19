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Николаев отреагировал на инцидент с самолетом, в котором летел Киркоров

Композитор отметил, что артисты полжизни проводят в полетах.

Николаев отреагировал на инцидент с самолетом, в котором летел Киркоров
Николаев отреагировал на происшествие в небе с Киркоровым/globallookpress.com

Певец и композитор Игорь Николаев отреагировал на пост поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова, который угодил в неприятный инцидент в небе над Домодедово. Напомним, что лайнер, который следовал по маршруту Варна-Москва не смог с первого раза приземлиться в аэропорту. Как позже выяснилось, причиной стал сильный ветер, который был в Домодедово.

Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лолита
Николаев отреагировал на инцидент в небе с Киркоровым/instagram.com/fkirkorov/

«Ужас! Мы же полжизни в самолётах… Вот и сейчас сижу в самолёте и читаю твой пост. Ну ты свой экстрим к счастью уже прошёл, а у кого-то он уже очень скоро случится. Спаси с сохрани!» — заявил Игорь Николаев.

Добавим, что под постом Киркорова отметились и некоторые другие звезды шоу-бизнеса. Например, певица Лолита написала, что в Болгарии отличные пилоты, поэтому она не сомневается в их квалификации. А вот актриса Эвелина Бледанс просто поспешила успокоить Киркорова. Она сказала, что все будет хорошо.

Кстати, ранее певец уже говорил, что не очень в последнее время жалует полеты на самолетах. По его словам, ему куда комфортнее передвигаться на автобусах. На день рождения один из его друзей сделал для поп-короля поистине королевский подарок. Он подарил ему автобус. Киркоров сказал, что теперь будет летать на самолетах только в крайних случаях. Добавим, что уже через два дня такой крайний случай в его жизни случится. Певец вместе с детьми улетает на отдых в Америку. Об этом чуть ранее в соцсетях говорила дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория.

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ВарнаИгорь НиколаевЛолитаСамолет КиркоровФилипп КиркоровЭвелина Блёданс

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Николаев отреагировал на инцидент с самолетом, в котором летел Киркоров
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