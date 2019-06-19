ЗВЕЗДЫ

Любовь Толкалина ответила на критику ее нарядов в соцсети

Актриса попросила некоторых подписчиков ее страницы в Instagram не давать ей непрошеных советов.

Любовь Толкалина ответила на критику ее нарядов в соцсети
Любовь Толкалина на "Кинотавре". Фото: globallookpress.com

Как и многие ее звездные коллеги, Любовь Толкалина побывала на «Кинотавре», где продемонстрировала свои самые красивые наряды. Особенно впечатлил поклонников последний выход артистки на красную дорожку кинофестиваля.

Актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в серебристом комбинезоне, открывающем ее стройные ноги. Подписчики блога с удовольствием обсудили яркий образ Толкалиной, но помимо комплиментов появились и негативные мнения.

Знаменитость решила ответить критикам. В новом посте она отметила, что благодарна за внимание к ее фото с «Кинотавра». Правда, некоторые комментаторы почему-то напомнили ей о возрасте, «бесстыдстве» и даже «разведенках». Толкалина с иронией поблагодарила хейтеров за «волнение о ее благополучии». Она напомнила, что на ее жизнь накладывает отпечаток профессия актрисы.

«В природе моей – тяга играть и быть неузнаваемой. Сегодня я одна, завтра другая… и не стоит вешать ярлыков и сравнивать, тем более давать советы, что делать», – написала артистка.

Напомним, Любовь Толкалина состояла в гражданском баке с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у пары родилась дочь Мария, у которой недавно появился первый бойфренд. Многие поклонники считают, что красотой девушка пошла в мать.

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Любовь Толкалина ответила на критику ее нарядов в соцсети
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