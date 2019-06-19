Лобода не забыла о 43-летии Галкина

Украинская исполнительница, наставница вокального проекта «Голос. Дети» Светлана Лобода не забыла поздравить с днем рождения мужа Аллы Борисовны — шоумена Максима Галкина. Телеведущий отметил свое 43-летие еще 18 июня. Ни для кого не секрет, что экс-солистка группы «ВИА Гра» дружна с Примадонной отечественной эстрады. На личной страничке в Instagram певица опубликовала совместный кадр с Максимом Галкиным.

Снимок был сделан в 2018 году на вручении музыкальной премии «МУЗ-ТВ». На тот момент исполнительница только вышла из декретного отпуска, она родила вторую дочь Тильду. Светлана не смогла пропустить светское мероприятие и в качестве гостьи побывала на церемонии. Одним из первых о младшей наследнице Лободу спросил именно Галкин. Однако сама Светлана не стала откровенничать об отце ребенка, подметив, что у новорожденной малышки красивые глаза.

«У прекрасного человека прекрасный день! Так же, как я сейчас на этой фотографии смотрю на Максима, на него смотрят миллионы… С любовью, большим уважением и удивлением, что такие люди еще остались в живых… в этом мире! Будь счастлив, дорогой! Любим», — отметила певица.

Напомним, что вместе с Аллой Пугачевой шоумен Максим Галкин воспитывает двойняшек Лизу и Гарри.