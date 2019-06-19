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В домашнем виде: Юдашкина поделилась кадром с Галкиным

Возлюбленная модельера поздравила супруга Аллы Пугачевой с личным праздником.

В домашнем виде: Юдашкина поделилась кадром с Галкиным
Марина Юдашкина с супругом Валентином Юдашкиным (Фото: Globallookpress.com)

61-летняя Марина Юдашкина опубликовала на личной страничке в Instagram совместное фото с избранником Примадонны — шоуменом Максимом Галкиным. Примечательно, что в кадре супруга дизайнера запечатлена без своего мужа. А компанию знаменитости, соответственно, составил ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале.

Избранница модельера не забыла поздравить Максима с 43-летием. Не забыли о личном празднике возлюбленного Аллы Борисовны и другие знаменитости: композитор Игорь Николаев, певица Полина Гагарина, Лолита Милявская, Николай Басков и другие.

«Максим, от всей души поздравляю с Днем рожденья! Удивительно талантливый во всем! Близким здоровья. Любви, а в ней эмоций, красок, страсти, добра, уюта и всех благ», — подметила Марина Юдашкина.

Марина Юдашкина и Максим Галкин
Марина Юдашкина поздравила Максима Галкина с личным праздником (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

Напомним, что одной из первых телеведущего поздравила его жена Алла Пугачева. У пары подрастают 5-летние двойняшки Гарри и Лиза.

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Тэги:

Алла ПугачеваДень рождения Максима Галкиназвездные детиМаксим ГалкинМарина Юдашкина
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