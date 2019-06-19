ЗВЕЗДЫ

Снаткина вручала медицинские премии вместе со Страховым и Трубинером

Актеры отметились дружеским фото на церемонии.

Снаткина вручала медицинские премии вместе со Страховым и Трубинером
Даниил Страхов (Фото: Globallookpress.com)

Анна Снаткина опубликовала на личной страничке в Instagram снимок, на котором она запечатлена в компании актера из теленовеллы «Бедная Настя» — 43-летним Даниилом Страховым. Ни для кого не секрет, что исполнитель одной из главных ролей и партнер Елены Кориковой в историческом сериале крайне редко появляется на светских мероприятиях и различных фестивалях. Также Даниил практически не дает интервью. Актер не привык распространяться о своей личной жизни. Однако при этом он активно снимается в кино и играет в театре. К слову, в кадре вместе со Снаткиной и Страховым также позировал и Павел Трубинер.

Анна Снаткина и Даниил Страхов
Анна Снаткина с Даниилом Страховым (Фото: Instagram.com/snatkina_anna)

43-летний Страхов появился на публике в классическом черном костюме и белой рубашке. Образ Даниил дополнила бабочка.

«На днях на Первом канале мне выпала честь вручить Всероссийскую медицинскую премию «Призвание», учрежденную совместно Первым каналом, Минздравом Российской Федерации и фондом Елены Васильевны Малышевой «Призвание». Спасибо за доверие! И спасибо моим коллегам, с которыми мне выпала честь выйти на сцену: Павлу Трубинеру и Даниилу Страхову», — отметила Анна в комментариях под фото.

Даниил Страхов с женой Марией Леоновой
Один из редких выходов в свет с супругой Марией Леоновой (Фото: Globallookpress.com)

Напомним, что актер Даниил Страхов женат на Марии Леоновой.

Вам может быть интересно:

Пляжный образ: Летучая дополнила купальник чокером Тарасова пожелала отметившему 24-летие Ковтуну «упорства» Высоцкая отметила образ Ани Лорак в белой блузе и джинсах

Тэги:

Анна СнаткинаДаниил СтраховЕлена МалышеваПавел Трубинер
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Снаткина вручала медицинские премии вместе со Страховым и Трубинером
Интересно?
Поделись с друзьями: