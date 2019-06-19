Снаткина вручала медицинские премии вместе со Страховым и Трубинером

Анна Снаткина опубликовала на личной страничке в Instagram снимок, на котором она запечатлена в компании актера из теленовеллы «Бедная Настя» — 43-летним Даниилом Страховым. Ни для кого не секрет, что исполнитель одной из главных ролей и партнер Елены Кориковой в историческом сериале крайне редко появляется на светских мероприятиях и различных фестивалях. Также Даниил практически не дает интервью. Актер не привык распространяться о своей личной жизни. Однако при этом он активно снимается в кино и играет в театре. К слову, в кадре вместе со Снаткиной и Страховым также позировал и Павел Трубинер.

43-летний Страхов появился на публике в классическом черном костюме и белой рубашке. Образ Даниил дополнила бабочка.

«На днях на Первом канале мне выпала честь вручить Всероссийскую медицинскую премию «Призвание», учрежденную совместно Первым каналом, Минздравом Российской Федерации и фондом Елены Васильевны Малышевой «Призвание». Спасибо за доверие! И спасибо моим коллегам, с которыми мне выпала честь выйти на сцену: Павлу Трубинеру и Даниилу Страхову», — отметила Анна в комментариях под фото.

Напомним, что актер Даниил Страхов женат на Марии Леоновой.