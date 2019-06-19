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Любовь Успенская сообщила о выходе клипа

«Королева шансона» пообещала, что будет «жарко».

Любовь Успенская сообщила о выходе клипа
Любовь Успенская пообещала поклонникам, что будет "жарко" ФОТО: Global Look Press

Любовь Успенская приняла участие в съемках клипа совместно с популярным блогером. Имя последнего певица пока держит в секрете, но обещает подписчикам, что будет «жара».

«На днях у нас прошла съемка с невероятно крутым блогером. Ни за что не угадаете, что мы снимали и кто это был», — оставила пост в Instagram Любовь Успенская.

Фанаты предположили, что певица побывала в гостях у Ксении Собчак, Юрия Дудя или Насти Ивлеевой. Но пока артистка не стала подтверждать или опровергать данные домыслы, а взяла интригующую паузу.

Ранее Успенская поделилась снимком в модной одежде. На исполнительнице черная водолазка, светлые джинсы и сумка через плечо. Волосы уложены в локоны. Поклонники наряд оценили, но нашлись и те, кто упрекнул певицу в чрезмерном использовании фотошопа, пишет сайт Dni.ru.

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Тэги:

Ксения СобчакЛюба УспенскаяЛюбовь УспенскаяНастя ИвлеваЮрий Дудь
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Любовь Успенская сообщила о выходе клипа
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