Любовь Успенская сообщила о выходе клипа

Любовь Успенская приняла участие в съемках клипа совместно с популярным блогером. Имя последнего певица пока держит в секрете, но обещает подписчикам, что будет «жара».

«На днях у нас прошла съемка с невероятно крутым блогером. Ни за что не угадаете, что мы снимали и кто это был», — оставила пост в Instagram Любовь Успенская.

Фанаты предположили, что певица побывала в гостях у Ксении Собчак, Юрия Дудя или Насти Ивлеевой. Но пока артистка не стала подтверждать или опровергать данные домыслы, а взяла интригующую паузу.

Ранее Успенская поделилась снимком в модной одежде. На исполнительнице черная водолазка, светлые джинсы и сумка через плечо. Волосы уложены в локоны. Поклонники наряд оценили, но нашлись и те, кто упрекнул певицу в чрезмерном использовании фотошопа, пишет сайт Dni.ru.