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Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Стамбула

Ведущая решила поговорить об истинной любви.

Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Стамбула
Ксения Бородина и Курбан Омаров / Global Look Press

Ксения Бородина – успешная телеведущая, а также счастливая жена и мама двух дочерей. Звезда шоу-бизнеса любит делиться на личной странице в соцсети Instagram не только модными образами и фото со съемок, но и личными снимками.

Бородина решила вспомнить свою поездку в Турцию в начале июня и опубликовала фотографию, где она и Курбан Омаров пытаются кормить чаек на фоне знаменитой мечети Стамбула.

В подписи к романтическому снимку Ксения решила поделиться рассуждением о любви.

«Любит не тот, кто без устали говорит об этом, а тот кто молча делает тебя счастливой…» – отметила Бородина под фото.

Большинство поклонников оценили новый снимок ведущей «Дома-2» и поспешили адресовать ей с Курбаном множество теплых слов.

Напомним, что Ксения Бородина счастлива в браке с Курбаном Омаровым уже четыре года. Пара воспитывает общую дочь Теону, также у обоих есть дети от предыдущих отношений.

Ранее телеведущая поделилась с подписчиками мнением на тему того, когда действительно необходимо заключать брачный контракт.

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Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Стамбула
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