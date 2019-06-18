Старшая дочь Климовой заступилась за маму после новостей о разводе

Оказавшаяся в центре внимания прессы после объявления о разводе с Гелой Месхи Екатерина Климова может гордиться своей дочерью Елизаветой. 17-летняя девушка решила заступиться за маму после того, как в прессе появилась нелицеприятная информация об актрисе.

После того, как стало известно о расставании Климовой с Месхи, в некоторых СМИ начали вспоминать о том, что артистка якобы закрутила роман с нынешним супругом будучи еще в браке с Игорем Петренко.

Эти сплетни очень разозлили Елизавету Хорошилову и она решила высказаться.

«Если вы не знаете точную информацию, а доверяете слухам, то, извините меня, вы просто желтая пресса и ничего больше. Если не знаете, не пишите подробности! Подставляете сами себя!», – цитирует девушку журнал «7 дней».

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При этом информацию об истинной причине развода Елизавета не стала указывать.

Напомним, что Екатерина Климова родила Лизу в браке с Ильей Хорошиловым. Актриса также была замужем за Игорем Петренко, от актера она родила двоих сыновей. С Гелой Месхи Климова вступила в брак в 2015 году и уже через несколько месяцев после свадьбы родила дочь Бэллу. К слову, Екатерина старше нынешнего супруга на восемь лет.