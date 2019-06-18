Гузеева защитила астролога Володину от критики в соцсетях

Лариса Гузеева активно ведет блог в Instagram, где регулярно делится с фолловерами своими мыслями на самые разнообразные темы. На новом снимке, который телесваха разместила в соцсети, она предстала в роли таролога Жозефины из сериала «Море. Горы. Керамзит».

больше по теме Харламов смонтировал очередной ролик с Гузеевой и Батрутдиновым Юморист продолжает сыпать колкостями в адрес телеведущей. Причину подобной любви шоумена никто не знает.

В комментарии к посту ведущая «Давай поженимся» отметила, что не понимает людей, обращающихся к гадалкам и ворожеям. «Как не боятся…», – удивилась Гузеева.

Подписчики актрисы посоветовали ей обратиться с этим вопросом к соведущей, астрологу Василисе Володиной, намекая на род ее занятий. В комментариях разгорелся нешуточный спор, некоторые даже обвинили Володину в шарлатанстве и выманивании денег у доверчивых россиян.

«Василиса – обычная гадалка, ворожея и чернокнижница, вводящая людей в блуд», «Голову людям дурите и еще бабло на дураках зарабатываете», «Впечатление, что это выездная программа в отделении психбольницы для умственно отсталых. Не стыдно разменивать профессию на легкие деньги?» – возмущаются пользователи.

Ранее Гузеева не слишком лестно отзывалась об астрологии, но теперь неожиданно для поклонников решила вступиться за Володину. «Васелиса от науки!» – заявила знаменитость. Однако критикам не понравилось и это высказывание из-за допущенной в имени ошибки. Впоследствии телеведущая удалила свой комментарий.