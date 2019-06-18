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Гузеева защитила астролога Володину от критики в соцсетях

Актриса и ведущая поддержала коллегу по программе «Давай поженимся».

Гузеева защитила астролога Володину от критики в соцсетях
Лариса Гузеева вступилась за Василису Володину. Фото: globallookpress.com

Лариса Гузеева активно ведет блог в Instagram, где регулярно делится с фолловерами своими мыслями на самые разнообразные темы. На новом снимке, который телесваха разместила в соцсети, она предстала в роли таролога Жозефины из сериала «Море. Горы. Керамзит».

В комментарии к посту ведущая «Давай поженимся» отметила, что не понимает людей, обращающихся к гадалкам и ворожеям. «Как не боятся…», – удивилась Гузеева.

Подписчики актрисы посоветовали ей обратиться с этим вопросом к соведущей, астрологу Василисе Володиной, намекая на род ее занятий. В комментариях разгорелся нешуточный спор, некоторые даже обвинили Володину в шарлатанстве и выманивании денег у доверчивых россиян.

«Василиса – обычная гадалка, ворожея и чернокнижница, вводящая людей в блуд», «Голову людям дурите и еще бабло на дураках зарабатываете», «Впечатление, что это выездная программа в отделении психбольницы для умственно отсталых. Не стыдно разменивать профессию на легкие деньги?» – возмущаются пользователи.

Поклонники раскритиковали Василису Володину. Фото: Instagram@_larisa_guzeeva_

Ранее Гузеева не слишком лестно отзывалась об астрологии, но теперь неожиданно для поклонников решила вступиться за Володину. «Васелиса от науки!» – заявила знаменитость. Однако критикам не понравилось и это высказывание из-за допущенной в имени ошибки. Впоследствии телеведущая удалила свой комментарий.

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Тэги:

Василиса ВолодинаЛариса ГузееваЛариса Гузеева хейтерыПрограмма «Давай поженимся!»
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Гузеева защитила астролога Володину от критики в соцсетях
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