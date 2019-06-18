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Поклонники потребовали признать Киану Ривза человеком года

Преданные поклонники создали петицию на сайте Change.org.

Поклонники потребовали признать Киану Ривза человеком года
Киану Ривз / Global Look Press

Голливудский актер Киану Ривз может похвастаться поистине верными и преданными фанатами. Так, поклонники звезды «Матрицы» создали петицию на сайте Change.org, в которой потребовали, чтобы Ривза признали человеком года по версии журнала Time.

Как пишет портал Screen Ralt, обращение к редакции издания появилось чуть меньше недели назад. К настоящему моменту документ подписали свыше пяти тысяч человек.

В комментариях под петицией интернет-пользователи пишут, что Киану Ривз по-настоящему заслужил это звание.

Актер на некоторое время пропал с киноэкранов, однако вновь вернулся в стан успешных знаменитостей Голливуда после серии фильмов про Джона Уика.

Стоит отметить, что сам Киану Ривз пока не комментировал создание петиции его фанатами на сайте Change.org.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ривз стал героем видеоигры Cyberpunk 2077, которая станет доступна в продаже весной следующего года.

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«Человек года»журнал TimeКиану Ривзпетиция
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Поклонники потребовали признать Киану Ривза человеком года
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