ЗВЕЗДЫ

Дима Билан устроил перфоманс на глазах у прохожих

Артист снимает новый клип.

Дима Билан устроил перфоманс на глазах у прохожих
Дима Билан

Дима Билан удивил поклонников неожиданным поступком. Певец показал необычный номер прямо на улице на глазах у прохожих.

В своем Instagram артист написал, что собрался в салон красоты и прихватил с собой стул. Чтобы сидеть в очереди с большим комфортом.

«Наконец-то сделал мелирование! Сказали,что в центре Москвы есть один толковый мастер по этому делу! Вы наблюдаете в кадре стул, беру его с собой в случае очередей !» — написал он.

На видео Дима с фольгой на волосах выходит на улицу со стулом, ставит его и начинает танцевать вокруг него подчеркнуто театрально.

Фанаты посмеялись на роликом, решив, что певец просто решил повеселить их, однако ряд подписчиков догадался, что речь идет о видео со съемок нового клипа.

«Я не понимаю людей, которые вокруг просто сидят, я бы уже каталась на лавочке со смеху», «Никто не понял что идёт 3 день съемки клипа», «Хотелось бы оказаться на этой улице, я бы обязательно попросила фото с Вами», — написали фолловеры.

Вам может быть интересно:

Дима Билан назвал себя секс-символом из 90-х Дима Билан обращается за консультациями к личному астрологу «Прямо, ровно и двумя ногами»: Дима Билан вспомнил о сложном переломе

Тэги:

Дима БиланНовый клип Билана
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дима Билан устроил перфоманс на глазах у прохожих
Интересно?
Поделись с друзьями: