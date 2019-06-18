Дима Билан устроил перфоманс на глазах у прохожих

Дима Билан удивил поклонников неожиданным поступком. Певец показал необычный номер прямо на улице на глазах у прохожих.

В своем Instagram артист написал, что собрался в салон красоты и прихватил с собой стул. Чтобы сидеть в очереди с большим комфортом.

«Наконец-то сделал мелирование! Сказали,что в центре Москвы есть один толковый мастер по этому делу! Вы наблюдаете в кадре стул, беру его с собой в случае очередей !» — написал он.

На видео Дима с фольгой на волосах выходит на улицу со стулом, ставит его и начинает танцевать вокруг него подчеркнуто театрально.

Фанаты посмеялись на роликом, решив, что певец просто решил повеселить их, однако ряд подписчиков догадался, что речь идет о видео со съемок нового клипа.

«Я не понимаю людей, которые вокруг просто сидят, я бы уже каталась на лавочке со смеху», «Никто не понял что идёт 3 день съемки клипа», «Хотелось бы оказаться на этой улице, я бы обязательно попросила фото с Вами», — написали фолловеры.