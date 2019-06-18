Иван Ургант влюбился в будущую жену благодаря Басилашвили

Иван Ургант и Наталия Кикнадзе поженились в 2007 году и растят двоих дочерей — Нину и Валерию. Для обоих это был уже не первый брак, хотя знакомы они были с детства.

Спустя годы после свадьбы Иван неожиданно рассказал, что подтолкнуло его к мысли, что именно Наталия — его судьба.

В интервью «Комсомольской правде» Ургант рассказывал о съемках своей передачи с Олегам Басилашвили. Ведущий признался, что это его любимый актер и неожиданно добавил, что благодаря ему он полюбил свою жену.

больше по теме Иван Ургант высмеял новость о прибавлении в их семействе Ведущий выразил ироничное недоумение, кто в настоящее время может родить наследника среди его родственников.

«Человек, которого я боготворю, благодаря которому я познакомился и полюбил свою жену. Потому что, когда я услышал, как эта девушка смеется и плачет, смотря фильм «Осенний марафон», я понял, что, если я на ней не женюсь, то это будет самая большая ошибка в моей жизни», – сказал Иван.