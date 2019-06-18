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Папина дочка: Малинин позировал для фото с 18-летней Устиньей

Народный артист России Александр Малинин увез жену и дочь на каникулы в Италию.

Папина дочка: Малинин позировал для фото с 18-летней Устиньей
Александра Малинин с дочкой Устиньей (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Супруга народного артиста России Александра Малинина — Эмма публикует на личной страничке в Instagram свежие снимки из семейной хроники. В кадре рядом с отцом запечатлена 18-летняя Устинья. Девушка, как и ее отец, профессионально занимается вокалом. А Александр Николаевич во всем поддерживает свою наследницу.

Певец увез жену и дочь на каникулы Италию. Семья остановилась в местечке Форте-деи-Марми. В недавнем интервью на программе «Сегодня вечером» Максима Галкина исполнитель признался, что они с Эммой не спешили заводить общих детей. На тот момент у артиста уже был сын Никита, а у его возлюбленной — первенец Антон. Двойняшки Фрол и Устинья появились на свет только в 2000 году.

Александр Малинин и Устинья
Устинья попозировала с отцом (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

«Как же я люблю это прекрасное время, когда не нужно никуда спешить. Можно просто погулять, поболтать, посидеть в красивом месте… Пообщаться всем вместе», – отметила супруга Александра Малинина.

Если Устинья увлекается вокалом, то ее брат предпочитает рисование. Девушка привязана и к Никите Малинину. Старшего сына исполнителю подарила его первая супруга Инна Курочкина. Эмма не препятствовала тому, чтобы ее муж общался с наследником и приняла юношу в свою семью.

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Папина дочка: Малинин позировал для фото с 18-летней Устиньей
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