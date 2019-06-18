Лопырева опубликовала новое фото с отцом своего первенца

Модель находит время и на четырехмесячного сына Марка Лео, и на возлюбленного Игоря Булатова.

35-летняя Виктория Лопырева разместила в Instagram свежее фото, на котором запечатлена с отцом своего первенца — бизнесменом Игорем Булатовым. Примечательно, что на протяжении всей беременности модель отказывать называть имя избранника. Девушка лишь упоминала, что он не принадлежит к миру шоу-бизнеса.

«Семейный завтрак», — подписала личный кадр в Instagram с возлюбленным.

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За два часа снимок Виктории, на котором она запечатлена с отцом своего первенца Марка Лео, оценили порядка 21 тысячи человек, в том числе и телеведущая Марина Ким. Она поставила «лайк» под фото модели в ее профиле.

Напомним, что сына Виктория Лопырева родила в феврале. Девушка заранее определилась с клиникой и медперсоналом. Первенец модели появился на свет в Майами.