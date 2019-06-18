Дочь Алсу и Ержан Максим выпустили сингл

Юные артисты поблагодарили всю команду, которая работала с ними над записью песни «Эта любовь».

Участники шоу «Голос. Дети», финал которого обернулся скандалом, Микелла Абрамова и Ержан Максим, не утратили дружеского отношения друг к другу, и после завершения конкурса продолжили сотрудничество.

Юные исполнители записали песню «Эта любовь». А сегодня объявили официальный релиз композиции.

«Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Максимом дуэта #ЭтаЛюбовь. Спасибо огромное крутому продюсеру Дмитрию Климашенко и авторам Шеру Остону и Дмитрию Тютлину. Качайте на всех цифровых площадках!!» — написала Микелла в своем Instagram.

Поклонники обрадованно встретили данное известие и поинтересовались, планирует и Абрамова записывать сольные композиции.

«Классная песня, но ваш голос мне нравится больше», «А планируется запись без Ержана?», «Вы огромная молодец, вам нужно продолжать работать и сольно» — написали в комментариях.