Ким Кардашян опубликовала второй снимок новорожденного сына

Ким Кардашян порадовала поклонников вторым снимком своего новорожденного сына. В Instagram она выложила фото, на котором изображены маленький Псалм со своим братом Сейнтом.
На фотографии Ким держит ребенка на руках, а его братик нежно дотрагивается до его лица руками и смотрит на него с любовью.
«Мои мальчики», — подписала звезда пост.
Пользователей свежая публикация умилила. Менее чем за сутки она набрала более 2 800 миллионов отметок «нравится».
«Сейнт такой нежный», — написал один поклонник. «Боже, какая милота! Сейнт так добр к своему брату!», — поддержал другой.
«Сейнт такой милый мальчик. То, как он любит своих братьев и сестер — восхитительно», — добавил третий.
Ким опубликовала второй снимок сына спустя неделю, после того, как показала малыша спящим. Кроме этого она рассекретила и втрое имя мальчика. Она подписала снимок «Псалм Йе» ( Йе — является сценическим псевдонимом Канье Уэста, прим. ред.).
Ранее Ким публиковала снэпшот ребенка в кроватке, но оттуда его едва можно было рассмотреть.