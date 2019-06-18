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Климова побывала на праздничной вечеринке Вуличенко

Актриса поздравила близкую подругу с прошедшим днем рождения.

Климова побывала на праздничной вечеринке Вуличенко
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова не могла пропустить вечеринку в честь дня рождения близкой подруги — актрисы Екатерины Вуличенко. Свое 39-летие та отметила еще 8 июня, однако праздник для близких устроила уже после праздничной даты. В Stories артистка опубликовала кадры с букетами цветов, полученными в качестве презента.

Климова была среди приглашенных на праздник. В кадре она позировала рядом с виновницей торжества и Оксаной Акиньшиной.

Вуличенко отметила день рождения
Екатерина Вуличенко устроила вечеринку для подруг (Фото: Instagram.com/vulichenko)

«Дорогая моя подруга, с прошедшем еще раз!! Все уже сказано и спето… Спасибо за праздник, который ты нам всем устроила», — подписала совместное фото с Вуличенко актриса.

В кадре Екатерина Климова позировала в желтом платье, а Оксана Акиньшина отдала предпочтение леопардовому принту.

Ранее сообщалось, что еще в конце мая Екатерина Климова подала на развод с нынешним мужем Гелой Месхи. У пары есть общая дочь Белла, ей три годика. От ювелира Ильи Хорошилова актриса родила дочь Елизавету, ей 17 лет. От Игоря Петренко двоих сыновей: Матвея, ему 12 лет и Корнея, ему 10 лет.

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Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко
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Климова побывала на праздничной вечеринке Вуличенко
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