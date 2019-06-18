Многодетная Дарья Сагалова показала фигуру в бикини

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Дарья Сагалова в начале апреля родила третьего ребенка и стала многодетной мамой. Прошло не так много времени после родов, но актриса уже успела восстановить прежние формы. В Instagram Дарья продемонстрировала поклонникам свою стройную, подтянутую фигуру в бикини на снимке с отдыха.

«Пока все «выгуливают» платья на Кинотавре, многодетная мать выгуливает все свое потомство на солнышке», – пишет в своем блоге актриса.

Поддерживать себя в тонусе артистке помогают танцы. Сагалова – профессиональный хореограф и руководитель собственной танцевальной школы. А благодаря помощи бабушек и няни у Дарьи появилась возможность вернуться к работе вскоре после рождения малыша. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. В комментариях многие даже пошутили, что она не похожа на мать троих детей.

«Как, скажите мне, как так можно выглядеть после недавних родов? Дарья, вы ведьма?», «Браво многодетной маме! Восхищаюсь такими вот женщинами», – высказались подписчики Сагаловой.

Напомним, пол младшего наследника актрисы и его имя пока неизвестны. Но старшие дочери – семилетняя Елизавета и трехлетняя Стефания – очень рады пополнению в семье. Правда, как сообщал портал Teleprogramma.pro, девочек немного расстраивает, что новорожденный почти все время спит и поиграть с ним пока не получается.