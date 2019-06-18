Расписание королевы подсказало возможные даты крестин Арчи

Хотя принц Гарри и Меган Маркл и сообщили, что собираются крестить сына в следующем месяце, они продолжают держать интригу и точную дату не раскрывают.

Тем не менее, по некоторым косвенным признакам, досужие журналисты смогли назвать возможные числа. Подсказка пришла от Елизаветы II, точнее ее расписания.

Ранее сообщалось, что королева не сможет присутствовать на крестинах Арчи, так как у нее на это время намечены встречи.

Заглянув в ежедневник Ее Величества, британское издание Mirror выяснило, что в ее календаре в июле числятся два мероприятия.

Елизавета II будет за сотни миль от Виндзора 3 июля — в Эдинбурге, где она будет выполнять роль хозяйки садовой вечеринки в Холирудхаусе — ее официальной резиденции в Шотландии.

Следующая поездка в Кэмбриджшир у нее намечена на 9 июля. Оттуда она вряд ли успеет добраться до часовни Святого Георга, где будут проходить крестины.

Отметим, что Арчи будет не единственным младенцем, который останется без внимания своей пра-пра-бабушки. В прошлом году королева также не смогла присутствовать на крестинах сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Луи.