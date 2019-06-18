«Самый юморной интеллектуал страны»: Буйнов поздравил Галкина

Певец не пожалел добрых искренних слов в день рождения своего коллеги.

Максим Галкин продолжает получать поздравления в свой 43-й день рождения от друзей и близких. Одной из первых артиста поздравила его знаменитая супруга, Алла Пугачева.

Вслед за ней Максима поздравил ее давний коллега по сцене, певец Александр Буйнов. На своей странице в Instagram артист перечислил все достоинства именинника и пожелал ему здоровья.

«Будь счастлив и здоров, самый юморной интеллектуал страны! Вы даже не представляете, какой интересный собеседник этот парень! А жена — золото! А дети — брильянты! Вот это богатство!» — написал он.

Буйнов также подчеркнул, что в этот день родился еще один человек, который, правда, не так знаменит.

«В этот день повезло родиться не так хорошо известному в нашей стране человеку… Сэр Пол Маккартни! Пожелаем гению от Битлов здоровья!» — заключил он.