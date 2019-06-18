Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым

Актриса Нелли Уварова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему распался ее брак с режиссером Сергеем Пикаловым. Пара была вместе всего четыре года. По ее словам, в какой-то момент она стала просто невыносимой. «Я беру всю ответственность на себя за разрыв этих отношений. Я просто эмоционально выгорела. У меня наступила депрессия. Мне была нужна тишина и уединение», – заметила актриса.

По словам звезды сериала «Не родись красивой», они с Пикаловым никогда не скрывали друг от друга чувств и всем делились. Порой обрушивали весь негатив дома. Как считает Уварова, это был неверный путь выстраивания отношений. «Семейная жизнь, как я теперь понимаю, – терпение, воля, труд и, конечно, прощение», – заметила актриса.

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Она рассказала историю, которая окончательно похоронила их любовь. Однажды они с Пикаловым ехали на шумную вечеринку к друзьям. Актриса попросила супруга пересесть в другую машину, потому что он стал ей невыносим. При этом он заметил, что это будет выглядеть странно. В итоге Пикалов сел к друзьям в автомобиль. «Он всегда был на моей стороне. Вечер, конечно, был безнадежно испорчен. Я вела в той ситуации себя очень нехорошо», – утверждает звезда.

После расставания Серей Пикалов какое-то время ночевал в машине. Потом снял гостиницу, затем квартиру. При этом он встречался с супругой и даже помогал ей делать ремонт в квартире, но точка невозврата в отношениях была уже пройдена. «Вскоре Сережа полюбил другую женщину и честно мне в этом признался. Мы развелись, потому что у каждого началась своя жизнь», – сказала Нелли Уварова.