ЗВЕЗДЫ

Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым

Всю вину за разрыв этих отношений звезда сериала «Не родись красивой» взяла на себя.

Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым
Нелли Уварова считает себя виноватой в разрыве отношений с режиссером Пикаловым/globallookpress.com

Актриса Нелли Уварова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему распался ее брак с режиссером Сергеем Пикаловым. Пара была вместе всего четыре года. По ее словам, в какой-то момент она стала просто невыносимой. «Я беру всю ответственность на себя за разрыв этих отношений. Я просто эмоционально выгорела. У меня наступила депрессия. Мне была нужна тишина и уединение», – заметила актриса.

Нелли Уварова, Сергей Пикалов
Уварова не смогла построить счастливый брак с Пикаловым/globallookpress.com

По словам звезды сериала «Не родись красивой», они с Пикаловым никогда не скрывали друг от друга чувств и всем делились. Порой обрушивали весь негатив дома. Как считает Уварова, это был неверный путь выстраивания отношений. «Семейная жизнь, как я теперь понимаю, – терпение, воля, труд и, конечно, прощение», – заметила актриса.

Она рассказала историю, которая окончательно похоронила их любовь. Однажды они с Пикаловым ехали на шумную вечеринку к друзьям. Актриса попросила супруга пересесть в другую машину, потому что он стал ей невыносим. При этом он заметил, что это будет выглядеть странно. В итоге Пикалов сел к друзьям в автомобиль. «Он всегда был на моей стороне. Вечер, конечно, был безнадежно испорчен. Я вела в той ситуации себя очень нехорошо», – утверждает звезда.

После расставания Серей Пикалов какое-то время ночевал в машине. Потом снял гостиницу, затем квартиру. При этом он встречался с супругой и даже помогал ей делать ремонт в квартире, но точка невозврата в отношениях была уже пройдена. «Вскоре Сережа полюбил другую женщину и честно мне в этом признался. Мы развелись, потому что у каждого началась своя жизнь», – сказала Нелли Уварова.

Вам может быть интересно:

Уварова объяснила, почему не афишировала имя отца своего ребенка Уварова объяснила, почему долго не выходила замуж за Пикалова Гуськов назвал секрет счастливого брака с Вележевой

Тэги:

Нелли УвароваПрограмма "Судьба человека"Сергей Пикалов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым
Интересно?
Поделись с друзьями: