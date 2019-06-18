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Принца Гарри назвали «предателем нации» из-за женитьбы на Маркл

Английский тинейджер Майкл Шевчук разместил на крайней правой платформе пост экстремистского содержания. Это привело его на скамью подсудимых.

Принца Гарри назвали «предателем нации» из-за женитьбы на Маркл
Подросток назвал принца Гарри предателем нации. Фото: Global Look Press

Принца Гарри заклеймили «предателем нации» после того, как он женился на Меган Маркл. Соответствующий пост был опубликован в соцсетях на крайне правой платформе. Автором поста оказался 19-летний английский подросток Майкл Шевчук.

Публикация с изображением принца Гарри на фоне пятен крови и свастики была размещена в августе прошлого года. Правоохранительные органы не спустили тинейджеру это с рук.

Его обвиняют по двум эпизодам в подстрекательстве к терроризму и пяти за размещение экстремистского контента.

Перед тем, как создать имидж, он забил в поисковик «Меган Маркл», «принц Гарри» и «наставленное ружье». Иллюстрация также содержала подпись «Увидимся позже, предатель нации».

Кроме этого, в блоге подростка содержались публикации с призывами к надругательству над женщинами и детьми, которые не принадлежат к арийской нации.

Прокурор Наоми Парсонс в своей обвинительной речи заявила, что в аккаунтах подсудимого содержатся угроза и призывы к насилию над другими, разжигании расовой ненависти, они являются неонацистскими и подстрекают к террористическим действиям.

Вынесение приговора ожидается, пишет Mirror.

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Принца Гарри назвали «предателем нации» из-за женитьбы на Маркл
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