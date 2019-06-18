Принца Гарри назвали «предателем нации» из-за женитьбы на Маркл

Английский тинейджер Майкл Шевчук разместил на крайней правой платформе пост экстремистского содержания. Это привело его на скамью подсудимых.

Принца Гарри заклеймили «предателем нации» после того, как он женился на Меган Маркл. Соответствующий пост был опубликован в соцсетях на крайне правой платформе. Автором поста оказался 19-летний английский подросток Майкл Шевчук.

Публикация с изображением принца Гарри на фоне пятен крови и свастики была размещена в августе прошлого года. Правоохранительные органы не спустили тинейджеру это с рук.

Его обвиняют по двум эпизодам в подстрекательстве к терроризму и пяти за размещение экстремистского контента.

Перед тем, как создать имидж, он забил в поисковик «Меган Маркл», «принц Гарри» и «наставленное ружье». Иллюстрация также содержала подпись «Увидимся позже, предатель нации».

Кроме этого, в блоге подростка содержались публикации с призывами к надругательству над женщинами и детьми, которые не принадлежат к арийской нации.

Прокурор Наоми Парсонс в своей обвинительной речи заявила, что в аккаунтах подсудимого содержатся угроза и призывы к насилию над другими, разжигании расовой ненависти, они являются неонацистскими и подстрекают к террористическим действиям.

Вынесение приговора ожидается, пишет Mirror.