Принца Гарри назвали «предателем нации» из-за женитьбы на Маркл

Принца Гарри заклеймили «предателем нации» после того, как он женился на Меган Маркл. Соответствующий пост был опубликован в соцсетях на крайне правой платформе. Автором поста оказался 19-летний английский подросток Майкл Шевчук.
Публикация с изображением принца Гарри на фоне пятен крови и свастики была размещена в августе прошлого года. Правоохранительные органы не спустили тинейджеру это с рук.
Его обвиняют по двум эпизодам в подстрекательстве к терроризму и пяти за размещение экстремистского контента.
Перед тем, как создать имидж, он забил в поисковик «Меган Маркл», «принц Гарри» и «наставленное ружье». Иллюстрация также содержала подпись «Увидимся позже, предатель нации».
Кроме этого, в блоге подростка содержались публикации с призывами к надругательству над женщинами и детьми, которые не принадлежат к арийской нации.
Прокурор Наоми Парсонс в своей обвинительной речи заявила, что в аккаунтах подсудимого содержатся угроза и призывы к насилию над другими, разжигании расовой ненависти, они являются неонацистскими и подстрекают к террористическим действиям.
Вынесение приговора ожидается, пишет Mirror.