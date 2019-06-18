Лолита назвала 43-летнего Галкина «потрясающим папой»

18 июня шоумен Максим Галкин отмечает свое 43-летие. Именинника с днем рождения вслед за Аллой Пугачевой и Игорем Николаевым поздравила и Лолита Милявская. Певица назвала телеведущего «потрясающим папой». Вместе с Аллой Борисовной шоумен воспитывает 5-летних близнецов Гарри и Лизу.
«С Днем рождения потрясающего Папу, Мужа, Человека действительно с Большой Буквы!! Будь здоров и с горящими глазами на долгую сценическую жизнь», — обратилась к Максиму Лолита Милявская.
«Максим, с днем рождения! И всю вашу чудесную семью с праздником! Будьте всегда здоровы», — отметила Полина Гагарина.
«Здоровья крепкого! С днем рождения», — присоединилась к поздравлениям коллег по сцене Юлия Савичева.
Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в одном из своих интервью музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал Максима Галкина «фантастическим отцом». Супруг певицы Валерии подметил, что уже давно следит за микроблогом шоумена и видит, как тот воспитывает своих 5-летних двойняшек Гарри и Лизу. Несмотря на занятость, телеведущий находит время на семью и малышей.