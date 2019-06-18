ЗВЕЗДЫ

Лолита назвала 43-летнего Галкина «потрясающим папой»

Телеведущий вместе с Аллой Пугачевой воспитывает 5-летних близнецов Гарри и Лизу. А сегодня еще и празднует свой день рождения.

Лолита назвала 43-летнего Галкина «потрясающим папой»
Лолита Милявская (Фото: Globallookpress.com)

18 июня шоумен Максим Галкин отмечает свое 43-летие. Именинника с днем рождения вслед за Аллой Пугачевой и Игорем Николаевым поздравила и Лолита Милявская. Певица назвала телеведущего «потрясающим папой». Вместе с Аллой Борисовной шоумен воспитывает 5-летних близнецов Гарри и Лизу.

«С Днем рождения потрясающего Папу, Мужа, Человека действительно с Большой Буквы!! Будь здоров и с горящими глазами на долгую сценическую жизнь», — обратилась к Максиму Лолита Милявская.

«Максим, с днем рождения! И всю вашу чудесную семью с праздником! Будьте всегда здоровы», — отметила Полина Гагарина.

«Здоровья крепкого! С днем рождения», — присоединилась к поздравлениям коллег по сцене Юлия Савичева.

Милявская считает Максима Галкина "потрясающим отцом"
Лолита Милявская считает Максима Галкина «потрясающим отцом» (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в одном из своих интервью музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал Максима Галкина «фантастическим отцом». Супруг певицы Валерии подметил, что уже давно следит за микроблогом шоумена и видит, как тот воспитывает своих 5-летних двойняшек Гарри и Лизу. Несмотря на занятость, телеведущий находит время на семью и малышей.

Вам может быть интересно:

«Невероятно счастливые»: Николаев отметил фото Пугачевой с мужем Максиму Галкину исполнилось 43 года «Самая лучшая в мире мама»: 5-летняя Лиза Галкина обратилась к Пугачевой

Тэги:

Алла ПугачеваДень рождения Максима Галкиназвездные детиМаксим Галкин
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лолита назвала 43-летнего Галкина «потрясающим папой»
Интересно?
Поделись с друзьями: