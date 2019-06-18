Галкин на архивном видео иронично поделился новостями шоу-бизнеса

На страничке дочери юмориста Максима Галкина Лизы в Instagram появилась архивная запись, на которой ее отец познакомил своих подписчиков с последними новостями шоу-бизнеса. Для этих целей он взял рамку и использовал ее как экран телевизора.

«В эфире канал «Культура — мать всех искусств». В рубрике «Я имею свое мнение и вас» певица Земфира, чья звездочка взошла двадцать лет назад с песней «А у тебя СПИД, а значит, мы умрем», высказалась о творчестве певицы Гречки, прославившейся в новые времена с песней со словами «Мама, прости, я так хочу бухать. И если вдруг приспичит, то я пойду блевать». Земфира подчеркнула, что тексты Гречки не убеждают и она некрасивая. А вот Монеточка пишет отличные тексты, но у нее омерзительный голос. Благодаря Земфире мы познакомились с новыми дарованиями, которые, я уверен, идут по ее стопам. Певец Киркоров, переживший возрождение с песней «Цвет настроения синий» в дуэте с оперным певцом Басковым, записал песню «Ибица». Слова «Ибица, сердце стало чаще биться». Эти строчки проложат верную дорожку к сердцу каждого меломана», — заявил Максим Галкин.

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Отметим, что Максиму Галкину 18 июня исполнилось 43 года. Уже много лет он живет с Примадонной отечественной сцены Аллой Пугачевой. От этого брака в 2013 году от суррогатной матери родились близнецы Гарри и Лиза.

Сейчас звездный отец с завидной регулярностью выкладывает в социальных сетях видеозаписи со своими детьми. Телеведущий безумно любит Лизу и Гарри, которые в этом году пойдут в первый класс.

Любопытно, что не так давно Максим Галкин уезжал с гастролями в Израиль. В этой стране у него состоялась серия концертов. После приезда домой он приготовил для всего семейства плов из баранины. Телеведущий обожает стоять у плиты. А на днях Галкин снова продемонстрировал свои кулинарные способности. Он жарил шашлык и готовил рыбу на гриле. Кстати, его супруга, пока юморист отсутствовал дома, развернула необычайную активность в социальных сетях. Она делилась тем, что делают ее дети. В один из дней Примадонна вместе с ними отправилась в путешествие на резиновых лодках. Ребята не просто катались, но еще и рыбачили. Особенно отличился Гарри Галкин, который поймал три рыбки.

Кстати, дети Максима Галкина от брака с Аллой Пугачевой растут очень одаренными. Они, к примеру, посещают сразу несколько кружков. Кроме того, плавают в бассейне в замке телеведущего и участвуют в различных соревнованиях. Пока, правда, непонятно, пойдут ли ребята по стопам звездной матери и станут ли эстрадными певцами. Сам Галкин, как и его супруга, не любят рассуждать на эту тему. Для них главное, чтобы дети были счастливы.