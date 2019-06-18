«Невероятно счастливые»: Николаев отметил фото Пугачевой с мужем

Ни для кого не секрет, что композитор на протяжении многих лет дружит с семьей Примадонны.

18 июня Максим Галкин отмечает свое 43-летие. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная шоумена Алла Борисовна поздравила его с днем рождения на личной страничке в микроблоге. Кроме того, Примадонна опубликовала совместное фото с отцом своих младших детей — двойняшек Гарри и Лизы.

Не обошел стороной снимок Пугачевой с мужем и композитор Игорь Николаев. Ни для кого не секрет, что супруг певицы Юлии Проскуряковой на протяжении многих лет дружит с семьей Аллы Борисовны. Он отметился «лайком» под фото певицы в ее профиле.

«Поздравляю!! Вы оба на этом фото невероятно красивые и счастливые! Пусть так будет всегда», — написал музыкант в комментариях к снимку Пугачевой с Максимом Галкиным.

К словам артиста присоединилась и музыкальный продюсер Яна Рудковская. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко обратилась к имениннику, поздравив его с личным праздником.

«С днем рождения», — лаконично отметила Яна.

Напомним, что у Аллы Борисовны есть старшая дочь Кристина Орбакайте, которая на пять лет старше нынешнего избранника своей мамы. Несмотря на это, Максим Галкин сумел найти общий язык с Кристиной, которая, к слову, продолжает общаться и с экс-супругом Примадонны — Филиппом Киркоровым.