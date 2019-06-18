Никас Сафронов против строительства храма в честь Началовой

Художник Никас Сафронов не поддержал идею строительства храма в Воронеже в честь скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой. По его словам, в таком случае храм можно возвести в честь любого человека. «Я с уважением отношусь к Юле, но почему тогда не построить храм Федору Шаляпину, Владимиру Высоцкому, Дмитрию Хворостовскому? Любому человеку, который завоевал своим талантом уважение и почитание у зрителей, можно построить», — заявил Никас Сафронов.

Кроме того, художник отметил, что находится в шоке от разговоров о святости исполнительницы. По его словам, Началова не Ванга, не святой Петр и не Николай Угодник. Он не верит, что люди, которые заряжают на ее могиле воду и крема, получают какой-то заряд положительной энергии.

Сафронов подчеркнул, что Юлия Началова вела светский образ жизни. При этом она не была сильно верующей. Не жила в монастыре и не помогала миллионам людей, поэтому не следует считать ее святой, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что не так давно развернулась жаркая дискуссия, стоит ли возводить храм в честь Юлии Началовой в ее родном городе Воронеже. Сторонники этой позиции заявляли, что монастырь можно было бы поставить на месте театра оперы и балета в центре города, который находится в полуразрушенном состоянии.

Кстати, сейчас дочь Юлии Началовой Вера Алдонина отдыхает со своим отцом и мачехой в Турции. У девушки отличное настроение. Судя по всему, родным удалось избавить ребенка от тягостных мыслей. К примеру, на днях дочка Началовой посетила в Турции концерт Димы Билана.