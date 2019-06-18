ЗВЕЗДЫ

Никас Сафронов против строительства храма в честь Началовой

Художник считает, что это будет уже перебор.

Никас Сафронов против строительства храма в честь Началовой
Никас Сафронов не верит в святость Началовой/globallookpress.com

Художник Никас Сафронов не поддержал идею строительства храма в Воронеже в честь скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой. По его словам, в таком случае храм можно возвести в честь любого человека. «Я с уважением отношусь к Юле, но почему тогда не построить храм Федору Шаляпину, Владимиру Высоцкому, Дмитрию Хворостовскому? Любому человеку, который завоевал своим талантом уважение и почитание у зрителей, можно построить», — заявил Никас Сафронов.

Никас Сафронов, Юлия Началова
Идею храма в честь Началовой поддерживают далеко не все/globallookpress.com

Кроме того, художник отметил, что находится в шоке от разговоров о святости исполнительницы. По его словам, Началова не Ванга, не святой Петр и не Николай Угодник. Он не верит, что люди, которые заряжают на ее могиле воду и крема, получают какой-то заряд положительной энергии.

Сафронов подчеркнул, что Юлия Началова вела светский образ жизни. При этом она не была сильно верующей. Не жила в монастыре и не помогала миллионам людей, поэтому не следует считать ее святой, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что не так давно развернулась жаркая дискуссия, стоит ли возводить храм в честь Юлии Началовой в ее родном городе Воронеже. Сторонники этой позиции заявляли, что монастырь можно было бы поставить на месте театра оперы и балета в центре города, который находится в полуразрушенном состоянии.

Кстати, сейчас дочь Юлии Началовой Вера Алдонина отдыхает со своим отцом и мачехой в Турции. У девушки отличное настроение. Судя по всему, родным удалось избавить ребенка от тягостных мыслей. К примеру, на днях дочка Началовой посетила в Турции концерт Димы Билана.

Вам может быть интересно:

Бывший муж Началовой призвал к ответу подругу певицы После посещения могилы Началовой инвалид смог встать и пойти Ланской грозит судом за клевету о своих изменах Началовой

Тэги:

ВоронежНикас СафроновЮлия Началова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Никас Сафронов против строительства храма в честь Началовой
Интересно?
Поделись с друзьями: