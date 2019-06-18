ЗВЕЗДЫ

Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности

Певица пропагандирует честное принятие любых визуальных проявлений человека.

Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
Рианна Фото: Globallookpress

Рианна в последнее время не так много времени уделяет музыке и сосредоточилась на модном бизнесе. Журнал Forbes не так давно даже признал ее самой состоятельной предпринимательницей среди знаменитостей.

Помимо нижнего белья, одежды и косметики, поп-звезда занимается выпуском украшений. И если в рекламе белья она снималась сама, то для демонстрации ювелирных изделий решила пригласить модель. При выборе девушки Рианна опиралась на принципы движения «бодипозитив», которое пропагандирует полное принятие собственной внешности с любыми изъянами.

На фото каффы от Рианны рекламирует афроамериканская модель, на щеках которой рубцы от угревой болезни. Шрамы никак не замаскированы косметикой.

В комментариях поклонники поблагодарили певицу за положительный пример и отказ от глянцевых стандартов.

«Так держать!», «Какое прекрасное настоящее живое лицо», «Да, хватит скрывать от мира, что мы неидеальны», — написали подписчики.

Вам может быть интересно:

Рианна со своим бойфрендом-миллиардером отдыхают в Европе Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома Рианна обошла Мадонну в списке самых богатых певиц

Тэги:

бодипозитивРианна
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
Интересно?
Поделись с друзьями: