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Селфи на завтрак: Барановская поделилась веселым настроением

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале начала день в семейном кругу: с 11-летней Яной и 6-летним Арсением.

Селфи на завтрак: Барановская поделилась веселым настроением
Юлия Барановская (Фото: Instagram.com/baranovskaya_tv)

34-летняя Юлия Барановская не только строит свою карьеру на ТВ — она ведет на Первом канале шоу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном и выступает соведущей Александра Васильева на программе «Модный приговор», — но и успевает проводить время с семьей.

От футболиста Андрея Аршавина телеведущая родила троих детей: старшему сыну ныне бывших возлюбленных Артему тринадцать лет, дочери Яне — одиннадцать, а самому младшему Арсению в августе исполнится семь лет. Как и его папа, мальчик увлекается футболом. Он занимается в детской академии «Барселона». По словам Юлии, она не переживает из-за того, что когда-нибудь ее сына будут сравнивать с его отцом-футболистом.

Юлия Барановская с детьми
Юлия Барановская запечатлела свое утро с детьми от Аршавина (Фото: Instagram.com/baranovskaya_tv)

В микроблоге телеведущая поделилась свежим снимком, запечатлев свое утро с младшими детьми от Аршавина. На фото отсутствует только старший наследник Барановской — Артем. Юлия позавтракала вместе отпрысками и сделала совместное селфи.

Ранее телеведущая утверждала, что ее экс-возлюбленный Андрей Аршавин возобновил общение с детьми, чему сама Юлия была рада. Однако Барановская не стала скрывать, что о воссоединении с футболистом не может быть и речи.

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Андрей Аршавинзвездные детиЮлия Барановская
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Селфи на завтрак: Барановская поделилась веселым настроением
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