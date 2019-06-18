Бритни Спирс призналась, что похудение дается ей непросто

Бритни Спирс, недавно завершившая лечение в клинике неврозов, приводит свою жизнь в порядок и, конечно, не забывает о физической активности. Певица регулярно выкладывает отчеты своих домашних тренировок в Сеть.

больше по теме Бритни Спирс поделилась с поклонниками важным наблюдением Певица отметила, что сильно изменилась за последние два года.

Тем не менее она призналась, что ей очень непросто дается похудение, вес долго стоит на месте, и стоит забросить фитнес, как стрелка весов возвращается на исходную, не устраивающую ее позицию.

В своем Instagram поп-звезда нулевых опубликовала видео с очередного занятия спортом. Она прыгает на скакалке, работает с гантелями, делает приседания, выпады и подъемы туловища. Все вместе это впечатляет своей физической нагрузкой.

«Мне пришлось очень много работать, чтобы сбросить вес. Три фунта для меня, как семь фунтов — очень много. Я стараюсь не увлекаться кардионагрузками, так как мое тело обладает мышечной памятью. Я предпочитаю силовые упражнения», — написала Бритни.

Стоит отметить, что три фунта эквивалентны примерно полутора килограммам, что действительно не выглядит серьезным похудением.

«Я знаю, что не выгляжу на этом видео идеально, но, поверьте, я работаю над этим», — написала певица.