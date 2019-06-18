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Али Эрсан Дуру изменил свою прическу

Актер из русско-турецкого сериала «Султан моего сердца» поделился в Instagram свежими снимками, показав, как стильно отрастил волосы.

Али Эрсан Дуру изменил свою прическу
Али Эрсан дуру и его партнерша по сериалу "Султан моего сердца" Александра Никифорова (Фото: Globallookpress.com)

34-летний Али Эрсан Дуру опубликовал на личной страничке в Instagram свежие кадры, показав, как изменилась его прическа. После съемок в русско-турецком сериале «Султан моего сердца» партнер Александры Никифоровой решил не стричь локоны. И если на съемочной площадке в образе султана Махмуда II он появлялся с короткой стрижкой, то теперь волосы Али заметно отрасли.

Еще в сентябре 2018 года — девять месяцев назад — Эрсан Дуру публиковал в микроблоге селфи с Александрой, в кадре заметно, что на тот момент волосы актера были короче.

Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова
Али Эрсан Дуру со своей партнершей по русско-турецкому сериалу (Фото: Instagram.com/aliersanduruofficial)

На съемках сериала «Султан моего сердца» у Али Эрсана Дуру была совсем другая стрижка — волосы по бокам были аккуратно подстрижены.

Али Эрсан Дуру
Али Эрсан Дуру на съемках русско-турецкого сериала (Фото: кадр из сериала «Султан моего сердца»)

Еще немного и актер сможет собрать свои локоны в хвост. К своей бороде Али отрастил и волосы, а длинная челка и вовсе спадает на глаза.

Али Эрсан дуру и его волосы
Али Эрсан Дуру мог бы закалывать локоны (Фото: Instagram.com/aliersanduruofficial)
Али Эрсан Дуру прическа
К бороде актер отрастил и волосы (Фото: Instagram.com/aliersanduruofficial)

Ранее актер утверждал, что его сердце свободно. В одном из интервью Али Эрсан Дуру подметил, что не исключает вероятность того, что мог бы влюбиться в иностранку. По словам актера, его семья не станет возражать против подобного выбора.

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Тэги:

Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердца
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Али Эрсан Дуру изменил свою прическу
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