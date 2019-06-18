Игорь Николаев написал добрые пожелания Максиму Галкину

Самый знаменитый пародист, телеведущий Максим Галкин сегодня празднует день рождения. Артисту исполнилось 43 года. Одним из первых его поздравил коллега по сцене и один из близких друзей его супруги, Аллы Пугачевой, Игорь Николаев.

В своем Instagram Николаев разместил несколько совместных снимков с Галкиным, Пугачевой и их детьми, лишний раз подтвердив ценность регулярных дружеских встреч. Он признался, что уже не помнит нынешний шоу-бизнес без именинника.

«Макс, даже не представляю, как мы жили до тебя, кажется, что ты был всегда, твой юмор, доброта, эрудиция, ирония! Ты делаешь счастливой Аллу, а заодно и всех нас! Ну, а Гарик и Лиза — это ваше главное большое счастье, космические, невероятные, наши любимые прекрасные детки! Просто будь счастлив всегда! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!» — написал Игорь.