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Дубцова отметилась на фото с бывшим мужем и 13-летним сыном

Наследник артистки уже обогнал свою маму по росту.

Дубцова отметилась на фото с бывшим мужем и 13-летним сыном
Ирина Дубцова с сыном и бывшим мужем (Фото: Instagram.com/dubtsova_official)

На личной страничке в Instagram Ирина Дубцова опубликовала свежий снимок, на котором она запечатлена с 46-летним солистом группы «Plazma» Романом Черницыным и их 13-летним сыном Артемом. Общий ребенок ныне бывших супругов появился на свет в марте 2006 года. А уже через два года родители мальчика решили разойтись. Однако, несмотря на это, выпускница «Фабрики звезд» до сих пор поддерживает дружеские отношения с экс-избранником ради гармоничного воспитания сына-подростка. Юноша нуждается в опеке и заботе отца.

Ирина Дубцова поддерживает отношения с бывшим мужем
Ирина Дубцова поддерживает связь с бывшим мужем ради сына-подростка (Фото: Instagram.com/dubtsova_official)

«Чистые цифры: 168, 171, 183 — рост. У меня часто спрашивают, как мне удалось сохранить такие отношения с бывшим мужем. У меня нет особого рецепта. Нет стратегии поведения. Нет ответа. Просто мы люди такие… И не надо нас заново «женить» в комментариях. На фото мой крутейший сын и мой лучший друг и, безусловно, родственник на всю жизнь», — отметила Ирина.

Ранее певица признавалась, что из-за аллергии сына в период цветения им приходится уезжать из России. На этот раз Дубцова вместе с Артемом отдыхала на Мальдивах. По словам исполнительницы, ее мальчик уже вырос и его трудно уговорить попозировать перед фотокамерой.

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звездные детиИрина ДубцоваРоман Черницын
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Дубцова отметилась на фото с бывшим мужем и 13-летним сыном
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