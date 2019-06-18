Дубцова отметилась на фото с бывшим мужем и 13-летним сыном

На личной страничке в Instagram Ирина Дубцова опубликовала свежий снимок, на котором она запечатлена с 46-летним солистом группы «Plazma» Романом Черницыным и их 13-летним сыном Артемом. Общий ребенок ныне бывших супругов появился на свет в марте 2006 года. А уже через два года родители мальчика решили разойтись. Однако, несмотря на это, выпускница «Фабрики звезд» до сих пор поддерживает дружеские отношения с экс-избранником ради гармоничного воспитания сына-подростка. Юноша нуждается в опеке и заботе отца.

«Чистые цифры: 168, 171, 183 — рост. У меня часто спрашивают, как мне удалось сохранить такие отношения с бывшим мужем. У меня нет особого рецепта. Нет стратегии поведения. Нет ответа. Просто мы люди такие… И не надо нас заново «женить» в комментариях. На фото мой крутейший сын и мой лучший друг и, безусловно, родственник на всю жизнь», — отметила Ирина.

Ранее певица признавалась, что из-за аллергии сына в период цветения им приходится уезжать из России. На этот раз Дубцова вместе с Артемом отдыхала на Мальдивах. По словам исполнительницы, ее мальчик уже вырос и его трудно уговорить попозировать перед фотокамерой.