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«Титул королевы шансона свободен»: Успенская сделала заявление

Певица получила премию «Новая Королева Хип-Хопа» и предложила поспешить занять освободившееся место в шансоне.

«Титул королевы шансона свободен»: Успенская сделала заявление
Успенская отказалась от титула королевы шансона ФОТО: Global Look Press

За Любовью Успенской давно закрепился статус настоящей королевы шансона, но теперь певица добровольно отказывается от этого звания. Недавно она получила премию «Новая Королева Хип-Хопа» и оказалась очень этому рада. Восторг исполнительницы был такой, что она предложила всем желающим побороться за ее место в шансоне.

Событие артистка назвала «крутой новостью», с чем согласились не только ее подписчики, но и коллеги по цеху.

«Вчера я получила премию «Новая Королева Хип-Хопа». Официально хочу заявить, что титул королевы шансона свободен, не упустите шанс его занять. А я перешла на новый уровень», — радуется Успенская.

Одной из первых событие прокомментировала певица Глюкоза, оставив огненные смайлики под постом.

Простые пользователи были более словоохотливы и отметили, что «Королева шансона – это на века, эту нишу не занять, она Ваша!».

Ранее известная российская певица Любовь Успенская разочаровала поклонников новой публикацией в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда шансона опубликовала фото, на котором позирует в черной водолазке и джинсах, но фанаты не оценили. Обычно они привыкли видеть своего кумира в вечерних платьях, а молодежный образ, по их мнению, не очень идет Успенской, сообщает Пятый канал.

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«Титул королевы шансона свободен»: Успенская сделала заявление
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