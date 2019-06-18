Кирилл Сафонов поймал в кадре 24-летнюю дочь и трехмесячного сына

На фотографии его старшая дочь Анастасия рядом с сыном от брака с Сашей Савельевой.

Актер театра и кино Кирилл Сафонов в Instagram опубликовал очень нежное и трогательное фото. На снимке можно увидеть, как его дочь от первого брака Анастасия играет и общается с крохотным Леоном. Сын Сафонова появился на свет в марте этого года от брака с певицей Сашей Савельевой. Для нее этот ребенок стал первым.

«Вчера был замечательный папин праздник. Анастасия и Леон Кирилловичи», — сделал подпись под снимком актер.

Отметим, что дочери Кирилла Сафонова от первого брака уже 24 года. Она живет в США. Сейчас девушка приехала к отцу в гости. С Сашей Савельевой Сафонов живет вместе с 2010 года. Они сыграли шикарную свадьбу в Царицыно в Екатерининском зале Оперного дома. Кстати, только на днях стало известно, как назвали своего ребенка звездные родители. До этого имя новорожденного они предпочитали не афишировать. Судя по всему, ребенку они дали имя в честь отца Кирилла Сафонова, которого также звали Леон.

Добавим, что первая жена актера Елена к актерской профессии никакого отношения не имеет. Она скончалась в прошлом году. Женщина страдала от алкогольной зависимости. Из-за этого дочь Анастасия даже не стала с ней общаться, что окончательно добило мать. Актер был в браке с Еленой в течение десяти лет. Они расстались в 2001 году.