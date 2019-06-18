ЗВЕЗДЫ

Кирилл Сафонов поймал в кадре 24-летнюю дочь и трехмесячного сына

На фотографии его старшая дочь Анастасия рядом с сыном от брака с Сашей Савельевой.

Кирилл Сафонов поймал в кадре 24-летнюю дочь и трехмесячного сына
Кирилл Сафонов поделился снимком своих детей/globallookpress.com

Актер театра и кино Кирилл Сафонов в Instagram опубликовал очень нежное и трогательное фото. На снимке можно увидеть, как его дочь от первого брака Анастасия играет и общается с крохотным Леоном. Сын Сафонова появился на свет в марте этого года от брака с певицей Сашей Савельевой. Для нее этот ребенок стал первым.

«Вчера был замечательный папин праздник. Анастасия и Леон Кирилловичи», — сделал подпись под снимком актер.

Отметим, что дочери Кирилла Сафонова от первого брака уже 24 года. Она живет в США. Сейчас девушка приехала к отцу в гости. С Сашей Савельевой Сафонов живет вместе с 2010 года. Они сыграли шикарную свадьбу в Царицыно в Екатерининском зале Оперного дома. Кстати, только на днях стало известно, как назвали своего ребенка звездные родители. До этого имя новорожденного они предпочитали не афишировать. Судя по всему, ребенку они дали имя в честь отца Кирилла Сафонова, которого также звали Леон.

Добавим, что первая жена актера Елена к актерской профессии никакого отношения не имеет. Она скончалась в прошлом году. Женщина страдала от алкогольной зависимости. Из-за этого дочь Анастасия даже не стала с ней общаться, что окончательно добило мать. Актер был в браке с Еленой в течение десяти лет. Они расстались в 2001 году.

Вам может быть интересно:

Савельева и Сафонов дали сыну необычное имя Савельева в белом платье-халате подчеркнула талию ремешком Савельева поддержала тренд на удлиненную челку

Тэги:

Анастасия СафоноваКирилл СафоновЛеон СафоновСаша Савельева
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кирилл Сафонов поймал в кадре 24-летнюю дочь и трехмесячного сына
Интересно?
Поделись с друзьями: