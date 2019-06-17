Красивая дата: Харламов поздравил Асмус с годовщиной отношений

Резидент Comedy Club признался, что вспомнил о важном дне только после напоминания супруги.

Гарик Харламов рассказал подписчикам в Instagram, что сегодня они вместе с Кристиной Асмус празднуют семь лет отношений. В честь важной даты юморист вспомнил самый любимый фильм, в котором он играл с супругой. Им оказался «Легок на помине», вышедший в 2014 году.

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Резидент Comedy Club поделился интересным фактом. Фильм нравится ему потому, что вместе с ними снялась его дочка. Правда, тогда она ещё не успела родиться, но интересное положение супруги радовало Харламова. Также юморист признался, что не смог бы вспомнить о празднике без помощи супруги.

«Поэтому мы объявляем себя парой и заселяемся в домик. Мужики никогда не помнят подобные даты, спасибо Кристине, что напомнила», – написал Гарик Харламов.

Интересно, что дочь пары Анастасия родилась на месяц раньше, чем состоялась премьера фильма «Легок на помине».