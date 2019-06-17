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Максим Матвеев опубликовал снимок с подросшим сыном

В День отца актер поделился трогательным фото.

Максим Матвеев опубликовал снимок с подросшим сыном
Максим Матвеев и Елизавета Боярская. фото: instagram.com/maxim_matveev_/

Актриса театра и кино Лиза Боярская полгода назад во второй раз стала мамой. Своему супругу Максиму Матвееву она родила сына Григория. Также у них подрастает старший наследник Андрей. Девушка предпочла долго не сидеть в декрете и уже спустя пару месяцев вернулась на сцену театра.

То и дело Матвеев гуляет с возлюбленной по Санкт-Петербургу или устраивает романтические поездки. Также он помогает избраннице с детьми, приглядывая за ними. Тем ни менее в соцсети можно увидеть снимки, на которых актер запечатлен на улице со старшим наследником. Андрей умело катается на скейтборде, и папа следует его примеру.

16 июня во многих странах отмечался День отца. Отечественные звезды поспешили поздравить друг друга и своих подписчиков с этим событием. Матвеев не остался в стороне. Он опубликовал фото со старшим сыном. В кадре они делают друг другу «рожки».

«Happy Father’s Day…говорят… С праздником, папаши», — написал Максим.

Поклонники были рады увидеть трогательный снимок. Многие присоединились к поздравлениям, а также отметили, что Андрей очень похож на папу. Правда многие также увидели у мальчика общие черты с его дедушкой Михаилом Боярским. «На батю похож», «А глаза, как у дедушки», «Сыночек — вылитый папа», «А вы тут прям Джонни Депп», — стали комментировать пост подписчики.

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Елизавета Боярскаязвездные детиМаксим Матвеев
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Максим Матвеев опубликовал снимок с подросшим сыном
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