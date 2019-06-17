В тройном объеме: сыновья поздравили Бекхэма с Днем отца

Дэвид Бекхэм в минувшее воскресенье, 16 июня, получил поздравления с Днем отца сразу от трех сыновей.

«С Днем отца самого лучшего пару в мире. Очень тебя люблю», — написал в соцсети 16-летний Ромео, сопроводив комментарий четырьмя эмоджи в виде сердечек. Запись была оставлена к фото, на котором автор поста запечатлен вместе с Дэвидом и младшим братом Крузом.

Позже Ромео поделился еще одним снимком, где Дэвид, кроме него и Круза запечатлен с дочерью Харпер, которую нежно обнимает.

Опубликовал это фото у себя в Instagram и Круз, а также еще пару снимков, где сняты только он и Дэвид.

«С Днем отца, папа. Я очень тебя люблю! Ты самый лучший на свете!», — оставил 14-летний сын запись и поставил пару сердечек.

20-летний Бруклин также не остался в стороне. Он опубликовал своей детский снимок. На нем маленьктй Бруклин сидит на шее у отца. Оба одеты в футболки команды Дэвида.

«С Днем отца, папа! Очень тебя люблю. Ты лучший и всегда таким был», — написал он.

Отметим, что Бекхэмы никогда не стесняются признаваться друг другу в любви. Они часто балуют поклонников теплыми семейными снимками. Из постов звезд становится ясно, что они привязаны друг к другу и стараются как можно больше времени проводить вместе.