Елизавета II не придет на крестины сына Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что крестины их сына Арчи Харрисона состоятся в июле 2019 года. По традиции на таинстве будут присутствовать родные и близкие малыша. Однако самой главной особы на церемонии не будет – Елизавета II будет вынуждена пропустить это событие.

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Королева не сможет присутствовать на крестинах, так как ранее у нее уже были намечены встречи, которые она не может отменить.

В отличие от своих кузенов – принца Джорджа и принцессы Шарлотты – Арчи останется без внимания царственной прапрабабушки в этот день.

Ранее сообщалось, что крестины пройдут в часовне Святого Георга в Виндзоре, где венчались Меган и Гарри в 2018 году. Выбор места вполне логичен – церковь находится рядом с резиденцией Сассексов во Фрогморе. Кроме этого, в декабре 1984 года тут крестили самого герцога.

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На церемонии ожидается дедушка маленького Арчи принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз, а также его дядя и тетя – принц Уильям и Кейт Миддлтон. Мать Меган Дория Рэгланд тоже скорее всего прилетит в Виндзор из Калифорнии.

О том, кто станет крестными малыша, будет объявлено ближе к событию, пишет Hello!.