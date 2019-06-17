Елизавета II не придет на крестины сына Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что крестины их сына Арчи Харрисона состоятся в июле 2019 года. По традиции на таинстве будут присутствовать родные и близкие малыша. Однако самой главной особы на церемонии не будет – Елизавета II будет вынуждена пропустить это событие.
Королева не сможет присутствовать на крестинах, так как ранее у нее уже были намечены встречи, которые она не может отменить.
В отличие от своих кузенов – принца Джорджа и принцессы Шарлотты – Арчи останется без внимания царственной прапрабабушки в этот день.
Ранее сообщалось, что крестины пройдут в часовне Святого Георга в Виндзоре, где венчались Меган и Гарри в 2018 году. Выбор места вполне логичен – церковь находится рядом с резиденцией Сассексов во Фрогморе. Кроме этого, в декабре 1984 года тут крестили самого герцога.
На церемонии ожидается дедушка маленького Арчи принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз, а также его дядя и тетя – принц Уильям и Кейт Миддлтон. Мать Меган Дория Рэгланд тоже скорее всего прилетит в Виндзор из Калифорнии.
О том, кто станет крестными малыша, будет объявлено ближе к событию, пишет Hello!.