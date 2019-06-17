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Елизавета II не придет на крестины сына Меган Маркл

Церковный обряд намечен на июль 2019 года.

Елизавета II не придет на крестины сына Меган Маркл
Елизавета II пропустит крестины Арчи. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что крестины их сына Арчи Харрисона состоятся в июле 2019 года. По традиции на таинстве будут присутствовать родные и близкие малыша. Однако самой главной особы на церемонии не будет – Елизавета II будет вынуждена пропустить это событие.

Королева не сможет присутствовать на крестинах, так как ранее у нее уже были намечены встречи, которые она не может отменить.

В отличие от своих кузенов – принца Джорджа и принцессы Шарлотты – Арчи останется без внимания царственной прапрабабушки в этот день.

Ранее сообщалось, что крестины пройдут в часовне Святого Георга в Виндзоре, где венчались Меган и Гарри в 2018 году. Выбор места вполне логичен – церковь находится рядом с резиденцией Сассексов во Фрогморе. Кроме этого, в декабре 1984 года тут крестили самого герцога.

На церемонии ожидается дедушка маленького Арчи принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз, а также его дядя и тетя – принц Уильям и Кейт Миддлтон. Мать Меган Дория Рэгланд тоже скорее всего прилетит в Виндзор из Калифорнии.

О том, кто станет крестными малыша, будет объявлено ближе к событию, пишет Hello!.

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Елизавета II не придет на крестины сына Меган Маркл
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